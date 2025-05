Mendig (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat am frühen Morgen einen Brand in einer Lagerhalle auf dem Flugplatz in Mendig gelöscht. Das teilte die Polizei mit. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung war am späten Dienstagabend die Bevölkerung gebeten worden, das betroffenen Gebiet weiträumig zu umfahren. Sämtliche Feuerwehren aus dem Kreis Mayen-Koblenz waren zur Unterstützung angefordert worden. In der Halle befanden sich ersten Hinweisen zufolge hochwertige Oldtimer-Fahrzeuge, was die Polizei bisher jedoch nicht bestätigte. Auch zur Brandursache sowie dem Ausmaß des Schadens lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor.

© dpa-infocom, dpa:250521-930-570286/1