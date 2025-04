Husten, Schnupfen, Heiserkeit - das alles gehört für immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz der Vergangenheit an.

Koblenz (dpa/lrs) – Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz ist deutlich abgeflacht. Es handle sich um ein «mäßig-aktives Geschehen durch akute Atemwegsinfektionen», teilte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mit. So wurde in der ersten Aprilwoche nur noch bei zehn aller eingesandten Proben das Influenza-Virus nachgewiesen, im Vergleich zur Vorwoche war dies ein Rückgang von 38 Prozent. Auch beim Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) ging demnach die Zahl der Nachweise zurück, und zwar um 21 Prozent auf acht Fälle.

Laut einer früheren Mitteilung des Robert Koch-Instituts begann die aktuelle Grippewelle in Deutschland am 30. Dezember. Als Grippesaison gilt die Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.