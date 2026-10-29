Der Herbst ist da und die Zahl der Grippefälle in Rheinland-Pfalz steigt. Aber sie liegt noch deutlich unter den Werten einer ausgeprägten Welle. Wann geht die Grippewelle los?

Mainz (dpa/lrs) – Die Nase ist zu, der Kopf tut weh – und alles andere auch: In Rheinland-Pfalz macht sich die Grippesaison allmählich bemerkbar. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben vergangene Woche 31 Fälle von saisonaler Influenza an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, wie aus dessen Daten hervorgeht. In den beiden Wochen davor waren es 18 und 17 Fälle.

Es geht also allmählich nach oben, aber die Zahl der gemeldeten Grippeinfektionen liegt noch weit unterhalb der drei- bis vierstelligen Zahlen, die im späteren Verlauf der Saison üblich sind. «Dafür ist es noch zu früh», sagte Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz. «Eigentlich ist es so wie immer. Typisch für den Herbst, typisch für wechselhaftes Wetter.» Mit der richtigen Grippewelle gehe es üblicherweise erst um den Jahreswechsel los.

Wenige Corona-Fälle erfasst

Auch die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ist zuletzt nach oben gegangen, aber es gebe insgesamt ein niedriges Infektionsgeschehen, hieß es vom Landesuntersuchungsamt (LUA). Knapp 70 Fälle wurden dem RKI vergangene Woche übermittelt, etwa doppelt so viele wie in der Woche davor. «Viele testen sich auch nicht mehr», so Hausärztin Römer. «Corona spielt eine Rolle, aber nicht mehr so in der Masse. Es ist ein Virus von vielen.»

Landesregierung ruft zur rechtzeitigen Impfung auf

Wer sich gegen Grippe impfen lassen möchte, kann dafür in eine Haus- oder Facharztpraxis oder auch in eine der teilnehmenden Apotheken gehen. Empfohlen werde das insbesondere für alle über 60, für Menschen mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko und für jene, die durch ihren Beruf häufig Kontakt zu anderen haben, hieß es vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium und der Landesärztekammer.

Im Landtag werde heute (13.00 Uhr) der Auftakt zur Grippeschutzimpfung eröffnet, unter anderem mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).