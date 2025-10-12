Mit Nebel, Wolken und Regen starten die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland in die neue Woche. Ab Dienstag soll dann aber wieder die Sonne zu sehen sein.

Mainz (dpa/lrs) – Mit nur wenigen Stunden Sonnenschein müssen sich Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen zufriedengeben. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es zum Start der neuen Woche in den Bundesländern überwiegend grau. Das milde und trübe Herbstwetter bringt dabei auch Nebel und Regen mit sich.

Viele Wolken und Nebel zum Wochenstart

Am Sonntag soll zwar – vor allem im Südwesten – auch länger die Sonne scheinen; in der Nacht zum Montag sollen aber mehr und mehr Wolken den Himmel bedecken. Besonders im Norden ist dann laut den Wetterexperten vereinzelt auch leichter Regen möglich. Beim Aufklaren soll sich örtlich Nebel bilden, in den Bergen mit Sichtweiten von unter 150 Metern.

Der Montag soll trüb bleiben: Der Himmel soll stark bewölkt bis bedeckt sein, vereinzelt soll es leicht regnen. Immerhin erreichen die Temperaturen milde 13 bis 17 Grad, in der Nacht zum Dienstag soll sich das Wetter dann von Nordosten her deutlich auflockern.

Temperaturen bleiben mild

Am Dienstag lässt sich dann wieder die Sonne blicken, es wird heiter bis wolkig. Nur im Norden sind laut DWD teils auch mehr Wolken und stellenweise Sprühregen möglich. Die Nacht bringt dann wohl wieder mehr Wolken, vereinzelt Sprühregen und Nebel mit sich.

Am Mittwoch soll es dann von Südosten her größere Auflockerungen in beiden Bundesländern geben. Die Temperaturen bleiben unterdessen mild.