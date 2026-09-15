Mehrere Häuser evakuiert
Granate in Beckingen gefunden und kontrolliert gesprengt
Kampfmittelräumdienst
Nach Polizeiangaben konnten die Bewohner nach rund dreieinhalb Stunden wieder in ihre Häuser zurückkehren. (Symbolbild)
Frank Molter. DPA

Der Fund einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg unterbricht die Bauarbeiten an einem Kanal. Im Umkreis von 200 Metern müssen Anwohnerinnen und Anwohner kurzzeitig ihre Häuser verlassen.

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Beckingen-Honzrath (dpa/lrs) – Im Landkreis Merzig-Wadern ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und kontrolliert gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach dem Fund am Montagnachmittag auf einer Kanalbaustelle in Beckingen-Honzrath Bewohner aus zwölf umliegenden Häusern in Sicherheit gebracht. Die Granate sei dann gegen 21.45 Uhr unschädlich gemacht worden, hieß es.

Der Kampfmittelräumdienst der saarländischen Polizei stellte demnach vor Ort fest, dass das Geschoss mit einem Kaliber von 21 Zentimetern beschädigt war. Deshalb sei es nicht abtransportiert, sondern gesprengt worden, erklärte die Polizei.

Nach dreieinhalb Stunden konnten die Anwohnerinnen und Anwohner den Angaben zufolge wieder in ihre Häuser zurückkehren. Auch die für die Sprengung zwischenzeitlich unterbrochene Stromversorgung in mehreren Straßenzügen von Honzrath und Haustadt wurde wieder hergestellt.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-686588/1

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