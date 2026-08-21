Ein Interview im Strandkorb – am Moselstrand: Das können Interessierte am kommenden Donnerstag in Koblenz erleben. RZ-Chefredakteur Lars Hennemann hat Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) zu Gast. Was man tun muss, um dabei zu sein.

Seit dem 18. Mai ist er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz: Wie ordnet Gordon Schnieder die ersten gut 100 Tage seiner Regierungszeit ein? Am Donnerstag, 27. August, stellt sich der CDU-Politiker den Fragen unseres Chefredakteurs Lars Hennemann – an einem besonderen Ort in einer besonderen Atmosphäre: Hennemann lädt Schnieder zum Strandkorb-Interview nach Koblenz ein. Unsere Leserinnen und Leser können dabei sein.

Um 16 Uhr geht es am „Stattstrand“ an der Mosel in der Nähe der Universität los. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten. Alle Informationen dazu sowie das Anmeldeformular stehen online unter www.rhein-zeitung.de/interview

In dem gut einstündigen Gespräch wird es um den Start der schwarz-roten Koalition gehen – und um Schnieders persönliche Erfahrungen an der Regierungsspitze. Dem Eifeler gelang, woran etliche CDU-Vorgänger scheiterten: Er eroberte nach 35 Jahren die Staatskanzlei aus den Händen der SPD zurück. red