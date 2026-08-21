Im Café Hahn in Koblenz
„Herzscherz“ statt Weltschmerz mit Ingo Oschmann
Gehört zu den erfolgreichsten deutschen Comedians und ist im Oktober mit seinem aktuellen Programm in Koblenz zu Gast: Ingo Osch
Gehört zu den erfolgreichsten deutschen Comedians und ist im Oktober mit seinem aktuellen Programm in Koblenz zu Gast: Ingo Oschmann.
Robert Maschke

Als Gegenentwurf zu aktuellen Trends versteht Ingo Oschmann sein neues Programm. Stand-up-Comedy trifft darin auf Zauberei, alltägliche Absurditäten auf ein gestärktes Wir-Gefühl. Und am Ende sollen bestenfalls alle intelligenter nach Hause gehen.

Lesezeit 1 Minute
Nach drei Jahrzehnten im Geschäft zählt Ingo Oschmann längst zu den bekanntesten Gesichtern auf Deutschlands Kleinkunstbühnen und TV-Bildschirmen, tourte zudem schon durch Österreich, die Schweiz und China, ist bestens vertraut auch mit den Lokalitäten im Kulturclub Café Hahn in Koblenz.
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