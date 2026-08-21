Im Café Hahn in Koblenz „Herzscherz“ statt Weltschmerz mit Ingo Oschmann Stefan Schalles 21.08.2026, 07:00 Uhr

i Gehört zu den erfolgreichsten deutschen Comedians und ist im Oktober mit seinem aktuellen Programm in Koblenz zu Gast: Ingo Oschmann. Robert Maschke

Als Gegenentwurf zu aktuellen Trends versteht Ingo Oschmann sein neues Programm. Stand-up-Comedy trifft darin auf Zauberei, alltägliche Absurditäten auf ein gestärktes Wir-Gefühl. Und am Ende sollen bestenfalls alle intelligenter nach Hause gehen.

Nach drei Jahrzehnten im Geschäft zählt Ingo Oschmann längst zu den bekanntesten Gesichtern auf Deutschlands Kleinkunstbühnen und TV-Bildschirmen, tourte zudem schon durch Österreich, die Schweiz und China, ist bestens vertraut auch mit den Lokalitäten im Kulturclub Café Hahn in Koblenz.







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