Als Gegenentwurf zu aktuellen Trends versteht Ingo Oschmann sein neues Programm. Stand-up-Comedy trifft darin auf Zauberei, alltägliche Absurditäten auf ein gestärktes Wir-Gefühl. Und am Ende sollen bestenfalls alle intelligenter nach Hause gehen.
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Nach drei Jahrzehnten im Geschäft zählt Ingo Oschmann längst zu den bekanntesten Gesichtern auf Deutschlands Kleinkunstbühnen und TV-Bildschirmen, tourte zudem schon durch Österreich, die Schweiz und China, ist bestens vertraut auch mit den Lokalitäten im Kulturclub Café Hahn in Koblenz.