Westerwälder verlässt Landtag
So wurde Ex-Präsident Hendrik Hering verabschiedet
Ex-Landtagspräsident und Ex-Wirtschaftsminister Hendrik Hering verlässt zum Ende des Monats August den rheinland-pfälzischen Lan
Ex-Landtagspräsident und Ex-Wirtschaftsminister Hendrik Hering verlässt zum Ende des Monats August den rheinland-pfälzischen Landtag, dem er mehr als 20 Jahre lang angehörte. Am Donnerstag wurde der Hachenburger verabschiedet.
Andreas Arnold/dpa

Sein Nachfolger schenkt ihm ein Monopoly-Spiel in der Mainzer Ausfertigung, sein Fraktionschef freut sich auf Hachenburger Bier zum Ausstand: Mit herzlichen Worten und einer ordentlichen Prise Humor ist Hendrik Hering im Landtag verabschiedet worden.

Lesezeit 2 Minuten
Mit längerem Applaus, Ovationen und dankenden Worten seines Nachfolgers im Amt des Landtagspräsidenten ist Hendrik Hering (SPD) am Donnerstagmittag bei seiner letzten Sitzung im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz verabschiedet worden. Der Westerwälder Ex-Landtagspräsident und Ex-Wirtschaftsminister scheidet zum Ende des Monats nach 25 Jahren aus dem Landesparlament aus, wie von unserer Zeitung am Mittwochabend exklusiv berichtet.
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