Westerwälder verlässt Landtag So wurde Ex-Präsident Hendrik Hering verabschiedet Bastian Hauck 20.08.2026, 16:00 Uhr

i Ex-Landtagspräsident und Ex-Wirtschaftsminister Hendrik Hering verlässt zum Ende des Monats August den rheinland-pfälzischen Landtag, dem er mehr als 20 Jahre lang angehörte. Am Donnerstag wurde der Hachenburger verabschiedet. Andreas Arnold/dpa

Sein Nachfolger schenkt ihm ein Monopoly-Spiel in der Mainzer Ausfertigung, sein Fraktionschef freut sich auf Hachenburger Bier zum Ausstand: Mit herzlichen Worten und einer ordentlichen Prise Humor ist Hendrik Hering im Landtag verabschiedet worden.

Mit längerem Applaus, Ovationen und dankenden Worten seines Nachfolgers im Amt des Landtagspräsidenten ist Hendrik Hering (SPD) am Donnerstagmittag bei seiner letzten Sitzung im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz verabschiedet worden. Der Westerwälder Ex-Landtagspräsident und Ex-Wirtschaftsminister scheidet zum Ende des Monats nach 25 Jahren aus dem Landesparlament aus, wie von unserer Zeitung am Mittwochabend exklusiv berichtet.







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