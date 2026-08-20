Jahresbilanz 2025 Lotto RLP erzielt knapp 424 Millionen Euro Umsatz Cordula Sailer-Röttgers 20.08.2026, 15:49 Uhr

i Christian Baldauf, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, und der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Fedor Rose, präsentierten in Koblenz den Lotto-Geschäftsbericht für 2025. Cordula Sailer-Röttgers

Lotto RLP zeigt sich zufrieden mit seiner Jahresbilanz 2025. Die Lottogesellschaft hat einen Gesamtumsatz von knapp 424 Millionen Euro erzielt. Mehr als 150 Millionen Euro flossen ins Gemeinwohl. Wichtig bleibt nicht nur das Online-Geschäft.

Lotto Rheinland-Pfalz blickt zufrieden auf das Jahr 2025: Der Gesamtumsatz lag bei knapp 424 Millionen Euro. Es ist laut Lotto der zweithöchste Wert seit 2008. Die am Donnerstag in Koblenz vorgestellten Bilanzzahlen „belegen, dass wir trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für Lotto Rheinland-Pfalz einen guten Bilanzrückblick wagen können“, betonte der neue Vorsitzende des Aufsichtsrates, Fedor Rose.







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