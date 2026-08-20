Prozess Amy Lopez in Koblenz Hans S. war vor dem Mord bei seinem Bewährungshelfer Dirk Eberz 20.08.2026, 16:45 Uhr

i Hans S. kommt mit dem Rollator ins Gericht. Vor mehr als 30 Jahren soll er die US-Studentin Amy Lopez im General-Aster-Zimmer auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und ermordet haben. Am ersten Prozesstag hat der 81-Jährige die Tat in vollem Umfang gestanden. Jetzt droht ihm lebenslange Haft. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Wie ist die Kripo Koblenz dem mutmaßlichen Mörder von Amy Lopez auf die Spur gekommen? Und wie reagierte der 81-Jährige auf seine Festnahme im Seniorenheim? Dazu wurden am zweiten Verhandlungstag Ermittlerinnen der Kripo als Zeugen befragt.

Am 23. Februar 2026 fährt die Kriminalpolizei in einem Zivilfahrzeug an einer Seniorenresidenz in der Region Koblenz vor. Die Beamten tragen keine Uniform. Keiner der Bewohner ahnt, dass die Polizisten einen Haftbefehl in der Tasche haben. Vor einer Tür bleiben die Polizisten stehen und klopfen.







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