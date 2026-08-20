Wie ist die Kripo Koblenz dem mutmaßlichen Mörder von Amy Lopez auf die Spur gekommen? Und wie reagierte der 81-Jährige auf seine Festnahme im Seniorenheim? Dazu wurden am zweiten Verhandlungstag Ermittlerinnen der Kripo als Zeugen befragt.
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Am 23. Februar 2026 fährt die Kriminalpolizei in einem Zivilfahrzeug an einer Seniorenresidenz in der Region Koblenz vor. Die Beamten tragen keine Uniform. Keiner der Bewohner ahnt, dass die Polizisten einen Haftbefehl in der Tasche haben. Vor einer Tür bleiben die Polizisten stehen und klopfen.