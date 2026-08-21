Generalsanierung rechter Rhein
SEV am rechten Rhein: Wenig Ausfälle, meist pünktlich
Das Fazit der Deutschen Bahn zum Schienenersatzverkehr am rechten Rheinufer fällt positiv aus. Auch der Fahrgastverband findet l
Das Fazit der Deutschen Bahn zum Schienenersatzverkehr am rechten Rheinufer fällt positiv aus. Auch der Fahrgastverband findet lobende Worte.
Armin Weigel. picture alliance/dpa

Der Schienenersatzverkehr zwischen Troisdorf und Wiesbaden läuft gut. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn hat nichts Großartiges anzumerken. Noch bis zum 12. Dezember sollen die Busse die Züge auf der Strecke ersetzen. Ein erstes Zwischenfazit. 

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Seit etwa sechs Wochen läuft die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Da die Trasse für die Bauarbeiten voll gesperrt ist, fahren seitdem Ersatzbusse auf der Strecke. Und die, so der Eindruck des Fahrgastverbands Pro Bahn, sind verlässlicher als die Züge.
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