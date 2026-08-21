Computertest, Arztgespräch und Assessment: Die Bundeswehr modernisiert die Musterung. Eine Untersuchung sorgt bei Männern weiter für Gesprächsstoff. Das müssen Betroffene in Rheinland-Pfalz wissen.
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Die Zahl der Bundeswehrsoldaten steigt. Bis Ende Juli gab es mit rund 186.700 Soldatinnen und Soldaten den höchsten Stand seit 13 Jahren. Die meisten bewerben sich von sich aus bei der Armee. Aber auch die Anschreiben an alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, zeigen aus Sicht der Bundeswehr erste Erfolge.