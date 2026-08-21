Neuer Wehrdienst beim Bund
So wird gemustert – immer noch mit Hodenuntersuchung?
In sogenannten Karrierecentern der Bundeswehr wird die Qualifikation von Bewerbern für den Militärdienst geprüft. In Koblenz sol
In sogenannten Karrierecentern der Bundeswehr wird die Qualifikation von Bewerbern für den Militärdienst geprüft. In Koblenz soll zudem ein Musterungszentrum entstehen.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Computertest, Arztgespräch und Assessment: Die Bundeswehr modernisiert die Musterung. Eine Untersuchung sorgt bei Männern weiter für Gesprächsstoff. Das müssen Betroffene in Rheinland-Pfalz wissen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Zahl der Bundeswehrsoldaten steigt. Bis Ende Juli gab es mit rund 186.700 Soldatinnen und Soldaten den höchsten Stand seit 13 Jahren. Die meisten bewerben sich von sich aus bei der Armee. Aber auch die Anschreiben an alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, zeigen aus Sicht der Bundeswehr erste Erfolge.
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