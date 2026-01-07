Soziallotterie Aktion Mensch : Glückspilz aus dem Westerwald gewinnt 100.000 Euro
Soziallotterie Aktion Mensch
Glückspilz aus dem Westerwald gewinnt 100.000 Euro
100.000 Euro zum Jahresstart – ein Traum, der für einen 73-jährigen Lotteriespieler aus dem Westerwaldkreis in Erfüllung geht. Er hat die Summe bei der Aktion Mensch gewonnen. Diese unterstützt mit den Lotterie-Einnahmen auch soziale Projekte.
Lesezeit 1 Minute
Ein 73-jähriger Lotterieteilnehmer aus dem Westerwaldkreis hat bei der Aktion Mensch 100.000 Euro gewonnen. Wie die Soziallotterie mitteilt, hat sie allein im Jahr 2024 durchschnittlich Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet.