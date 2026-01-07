Soziallotterie Aktion Mensch Glückspilz aus dem Westerwald gewinnt 100.000 Euro 07.01.2026, 12:37 Uhr

i Geldsegen zum Jahresbeginn: Ein 73-jähriger Lotterieteilnehmer hat bei der Aktion Mensch 100.000 Euro gewonnen. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

100.000 Euro zum Jahresstart – ein Traum, der für einen 73-jährigen Lotteriespieler aus dem Westerwaldkreis in Erfüllung geht. Er hat die Summe bei der Aktion Mensch gewonnen. Diese unterstützt mit den Lotterie-Einnahmen auch soziale Projekte.

Ein 73-jähriger Lotterieteilnehmer aus dem Westerwaldkreis hat bei der Aktion Mensch 100.000 Euro gewonnen. Wie die Soziallotterie mitteilt, hat sie allein im Jahr 2024 durchschnittlich Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet.







