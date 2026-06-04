Wetter
Gewittergefahr am Nachmittag
Erneut Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland
Es kann Gewitter geben. (Archivbild)
Patrick Pleul. DPA

In Rheinland-Pfalz wird es heute ungemütlich: Der Wetterdienst sieht Sturm, Hagel und Hagel kommen.

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht am Nachmittag teils kräftige Gewitter auf Rheinland-Pfalz zukommen. Auch Sturmböen, schwere Sturmböen oder orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen.

Dazu kommen örtlich durchziehende Schauer. Auch Starkregen und kleinkörniger Hagel sind möglich, aber nur gering wahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad.

Der Wind schwächt sich zum Abend ab. In der Nacht zum Freitag kann es weiter örtlich Schauer und Gewitter geben, die aber im Verlauf der ersten Nachthälfte rasch abklingen.

© dpa-infocom, dpa:260604-930-172320/1

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