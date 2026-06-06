Das erste Juni-Wochenende bietet in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Schauer und einzelne Gewitter am Samstag, schöneres Wetter am Sonntag. Und wie wird der Start in die neue Woche?

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Regenschirm statt Badehose heißt es am ersten Juni-Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Statt hochsommerlicher Temperaturen gibt es Wolken, Regen und Gewitter.

Im Laufe des Samstags ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer auf. Im Nordosten und Osten sind ab dem Nachmittag vereinzelte Gewitter mit starken Böen bis 60 Kilometern pro Stunde möglich. Aus Südwesten kommt später gebietsweise schauerartiger Regen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 24 Grad, in höheren Lagen etwa 17 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klingen Regen und Gewitter ab. Am Sonntag bleibt es im Norden teils wolkig, aber insgesamt meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, in höheren Lagen auf 17 bis 20 Grad.

Regen und Gewitter auch zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag lockert die Bewölkung auf und es bleibt trocken. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Der Montag startet, wie das Wochenende verlief: überwiegend wolkig. Am späten Nachmittag und Abend kommen der Prognose zufolge wieder Schauer und einzelne kräftige Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad in Hochlagen und bis zu 27 Grad in der Vorderpfalz.