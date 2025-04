Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen bis zum Wochenende mit Regen und Gewittern rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) – Dichte Wolken, Blitz, Donner, Regen – Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet nach Ostern graues Frühlingswetter. Bis Freitag sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dann sollen die Wolken auflockern und der Regen nachlassen.

Schon am Dienstag soll es bei maximal 19 Grad vereinzelt schauern und gewittern. Zum Abend hin lassen Regen, Blitz und Donner aber noch einmal nach, wie die Experten vorhersagen.



Am Mittwoch kommt es laut der Wetterbehörde dann zeitweise zu Schauern und Gewittern. Lokal sollen diese auch Starkregen mit sich bringen können. Die Temperaturen erreichen dafür laut DWD bis zu 20 Grad.



Viele dichte Wolken, schauerartiger Regen und vereinzelte Gewitter zeichnen bei einer Höchsttemperatur zwischen 16 und 19 Grad demnach auch den Donnerstag. In der Nacht zum Freitag soll das Wetter dann auflockern – der Regen lässt nach.