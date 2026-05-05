Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auf nasse Tage einstellen. Bereits heute zieht von Südwesten schauerartiger Regen auf, der von Gewittern begleitet wird. Dabei kann es örtlich zu Starkregen kommen. Die Temperaturen laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) maximal 17 bis 21 Grad, in der Eifel bleibt es mit etwa 15 Grad etwas kühler. In der Nacht zum Mittwoch hält der Regen zunächst an, zieht im Verlauf aber nach Norden ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD überwiegend stark bewölkt mit weiteren Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 16 und 20 Grad. Auch am Donnerstag dominiert dichte Bewölkung. Örtlich fällt noch etwas Regen, vielerorts bleibt es aber trocken. Die Temperaturen gehen leicht zurück. In der Nacht zum Freitag lassen die Schauer laut den Experten weiter nach, und die Wolken lockern zeitweise auf.