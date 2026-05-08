Stefan Eifler aus Hillscheid im Westerwald ist der beste Camper von Rheinland-Pfalz: Er hat sich im ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ durchgesetzt und fährt nun zum Bundesfinale nach Düsseldorf.
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Bremswege auf nasser Fahrbahn, Slalom zwischen Wasserfontänen und präzise Manöver mit tonnenschweren Wohnmobilen: Im Vorentscheid für den ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ hat sich Stefan Eifler aus Hillscheid (Westerwaldkreis) setzte sich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und sich als Landessieger für das Bundesfinale qualifiziert.