ADAC-Wettbewerb am Nürburgring
Der „Camper des Jahres“ kommt aus dem Westerwald
"Ein großartiger Wettbewerb mit vielen tollen Leute. Ich habe im Traum nicht daran gedacht, hier zu gewinnen", sagte Stefan Eifl
"Ein großartiger Wettbewerb mit vielen tollen Leute. Ich habe im Traum nicht daran gedacht, hier zu gewinnen", sagte Stefan Eifler aus Hillscheid. Der Westerwälder ist Landessieger des ADAC-Wettbewerbs "Camper des Jahres". Im September tritt er beim Bundesentscheid an
ADAC Mittelrhein/Mirco Hillmann

Stefan Eifler aus Hillscheid im Westerwald ist der beste Camper von Rheinland-Pfalz: Er hat sich im ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ durchgesetzt und fährt nun zum Bundesfinale nach Düsseldorf.

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Bremswege auf nasser Fahrbahn, Slalom zwischen Wasserfontänen und präzise Manöver mit tonnenschweren Wohnmobilen: Im Vorentscheid für den ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ hat sich Stefan Eifler aus Hillscheid (Westerwaldkreis) setzte sich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und sich als Landessieger für das Bundesfinale qualifiziert.

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Rheinland-PfalzVerkehr

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