Wetterprognose
Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet
Gewitter - Symbolbild
Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad.
Alexander Wolf. DPA

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es nass und teils gewittrig. Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet verbreitet Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind örtlich mehrstündiger Starkregen und vereinzelt auch Gewitter möglich, teils im Unwetterbereich. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad.

In der Nacht zu Freitag zieht der Regen allmählich ab, örtlich kann sich Nebel bilden. Am Freitag lockert es laut DWD zunehmend auf und bleibt überwiegend trocken. Mit 18 bis 22 Grad wird es sehr mild.

Samstag regenfrei

Auch der Samstag wird laut Wetterexperten heiter bis wolkig und voraussichtlich trocken. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, örtlich kann sich Nebel bilden. Autofahrer sollten vorsichtig fahren.

© dpa-infocom, dpa:261001-930-771795/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten