In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es nass und teils gewittrig. Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet verbreitet Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind örtlich mehrstündiger Starkregen und vereinzelt auch Gewitter möglich, teils im Unwetterbereich. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad.

In der Nacht zu Freitag zieht der Regen allmählich ab, örtlich kann sich Nebel bilden. Am Freitag lockert es laut DWD zunehmend auf und bleibt überwiegend trocken. Mit 18 bis 22 Grad wird es sehr mild.

Samstag regenfrei

Auch der Samstag wird laut Wetterexperten heiter bis wolkig und voraussichtlich trocken. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, örtlich kann sich Nebel bilden. Autofahrer sollten vorsichtig fahren.