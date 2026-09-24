Wende im Fall des gewaltsamen Todes eines Ehepaares in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Laut Ermittlern soll der Mann seine Frau und sich selbst erstochen haben.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Im Fall des getöteten Ehepaares in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde der Haftbefehl gegen den Sohn aufgehoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hätte sich der zunächst bestehende dringende Tatverdacht nicht aufrechterhalten. Der 26-Jährige sei aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft von einem sogenannten «erweiterten Suizid» des Vaters aus. Dieser soll demnach zunächst seine Ehefrau mit einem Messer erstochen und seinen hinzukommenden Sohn verletzt haben. Im Anschluss habe er sich den Angaben zufolge mit zwei Stichen ins Herz das Leben genommen. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Verzweiflungstat aus.

Darauf würden schriftliche Aufzeichnungen in der Wohnung, sowie die rechtsmedizinischen Untersuchungen hindeuten. Auch die Gesamtbeurteilung aller Tatortspuren und einer Tatrekonstruktion habe schließlich zu der Einschätzung geführt.

Am 19. August hatte der Sohn selbst den Notruf aus der gemeinsamen Wohnung gewählt. Nach ersten Ermittlungen wurde gegen ihn ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in zwei Fällen erlassen. Er befand sich seitdem in Untersuchungshaft.