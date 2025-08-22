Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren. Es gibt aber noch keine gesicherten Erkenntnisse, wie der Täter an die Dienstwaffe des Polizisten bekommen ist.

Völklingen (dpa) – Der 18-Jährige, der einen Polizisten im Saarland getötet haben soll, hat vor der Gewalttat eine Tankstelle in Völklingen überfallen. Den Überfall habe er mit einem Messer begangen und dabei einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet, berichtete Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean.

Zeugen hätten die Polizei alarmiert und der mutmaßliche Täter sei dann zu Fuß von drei Beamten verfolgt worden. Als der 18-Jährige von den Polizisten gestellt wurde, sei es zu einem Aufeinandertreffen gekommen. Der Flüchtende habe sich dabei aus bislang noch unbekannter Ursache der Dienstwaffe eines Kollegen bemächtigt.

Der Täter habe mehrere Schüsse auf die Polizeibeamten abgegeben und einen Beamten tödlich verletzt. Er sei weiter geflüchtet und von weiteren Polizisten gestellt worden, sagte Grandjean. Dabei sei es zu einem Schusswechsel gekommen und der Täter sei zweimal getroffen worden.