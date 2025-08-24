Ein Ehemann fährt nach einer Pause an einer Autobahnrast in Bayern ohne seine Frau los – und merkt es erst beim nächsten Tankstopp an der A3. Dank Polizei und einem hilfsbereiten Retter gab es ein Happy End.

Turbulenter Toilettenstopp: Ein Mann (39) hat der Polizei am Sonntag seine Frau als vermisst gemeldet: Seit einem Tankstopp an der A3-Raststätte Bad Camberg fehlte sie.

Letztlich zeigt sich: Die Frau saß seit Bayern nicht mehr im Wagen. Dort hatte der Mann eine Pause eingelegt und die auf dem Rücksitz schlafende Frau samt Sohn geweckt und gefragt, ob sie – wie er – die Toilette aufsuchen wollten. Laut Polizei verneinten beide. Während der Mann sein Geschäft erledigte, entschied sich die 37-Jährige anders und stieg aus.

Kurz vor RLP bemerkte der Mann das Fehlen seiner Frau ﻿

Als der Mann zurückkam, fuhr er los in dem Glauben, die Gattin schlafe noch. Dass sie fehlte, fiel erst kurz vor RLP auf. Der Sohn, der seit dem Stopp in Bayern geschlafen hatte, wähnte sich noch dort – und die Mutter ebenfalls.

Die Frau fand indes einen Retter: Er nahm sie mit, lieh ihr sein Handy, so ortete die Polizei sie in Hanau in einem Reisebus. Dank der Teamarbeit mehrerer Polizeidienststellen gab es ein Happy End: Die Familie wurde wiedervereint.