Ein Polizist stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Die Ermittler nennen Einzelheiten.

Saarbrücken (dpa) – Beim Tatverdächtigen im saarländischen Völklingen, der einen Polizisten getötet haben soll, handelt es sich den Ermittlern zufolge um einen 18-jährigen in Deutschland geborenen deutsch-türkischen Staatsangehörigen aus dem Regionalverband Saarbrücken. Über den Mann würden keine polizeilichen Erkenntnisse vorliegen, sagte Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean.

Der Mann habe bei dem Schusswechsel mit der Polizei «zwei Körpertreffer» erhalten und befinde sich in medizinischer Versorgung. Er sei nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Polizeioberkommissar war am Donnerstagabend in Völklingen bei einem Einsatz nach einem Tankstellenüberfall erschossen worden. Er hatte den mutmaßlichen Räuber mit Kollegen zu Fuß verfolgt, beim Gerangel entriss der Täter einem Beamten die Dienstwaffe und schoss. Der 34-Jährige erlag den Verletzungen. Der tatverdächtiger 18-Jähriger wurde verletzt festgenommen.