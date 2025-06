Fast zwei Monate ist der mutmaßliche Dreifachmord in Weitefeld nun her. Vom Verdächtigen fehlt immer noch jede Spur. Die Staatsanwaltschaft berichtet von einigen neuen Details.

Weitefeld/Koblenz (dpa/lrs) – Fast zwei Monate nach dem mutmaßlichen Dreifachmord an einer Familie aus dem Landkreis Altenkirchen gibt es keine Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige ins Ausland geflohen ist. «Hinweise auf ein Absetzen ins Ausland gibt es trotz weltweiter Fahndung nicht», teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit.

Sie wüssten nicht, ob der Tatverdächtige noch am Leben sei oder nicht und verfolgten daher beide Alternativen, hieß es. Er habe die Tat aus einem derzeit nicht erklärbaren Motiv heraus begangen und über seinen psychischen Zustand zur Tatzeit sei nichts bekannt. Der Tatverdächtige sei mit einer blutenden Verletzung zu Fuß geflohen. Seine Spuren verlieren sich demnach «im weitläufigen Gelände um Weitefeld und Elkenroth».

Keine Hinweise auf Mittäter

Es gebe keinerlei Hinweise auf Mittäter oder Helfer, hieß es weiter. Trotz «umfangreichster und mannigfaltigster – auch verdeckter – Überwachungsmaßnahmen» fehle jedes Lebenszeichen von dem Verdächtigen. Wegen all dieser Tatsachen müsse in Erwägung gezogen werden, dass der Mann nicht mehr lebe.

Am 6. April fand die Polizei eine tote Familie in einem Wohnhaus in Weitefeld. Das Ehepaar und ihr 16 Jahre alter Sohn wurden getötet. Der Tatverdächtige ist ein 61 Jahre alter Mann aus einem Nachbarort.