Gastbeitrag Wirtschaft: Gesundheitswirtschaft ist ein stiller Gigant
Gesundheitswirtschaft ist ein stiller Gigant
Die Gesundheitswirtschaft hat die Transformation schon geschafft, schreibt die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Anna Köbberling. Jetzt müsse der Norden des Landes seine Position weiter ausbauen.
Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz spricht viel über Transformation – doch eine Branche hat sie längst geschafft: die Gesundheitswirtschaft. Oft unterschätzt, aber wirtschaftlich stärker als Chemie oder Maschinenbau, trägt sie mittlerweile 13 Prozent zur gesamten Wirtschaftsleistung des Landes bei – der höchste Wert im Bundesgebiet.