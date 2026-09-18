Der Musiker sieht bei sich mit den Jahren mehr Gelassenheit. Für ihn gibt entweder die gelassenen Menschen oder die Meckerer.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Raggaemusiker Gentleman wird nach eigenen Angaben mit zunehmendem Alter gelassener. «Irgendwann lernt man auch,

Dinge zu akzeptieren, wenn sie mal nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, im Alter werde ich jetzt doch gelassener als verbitterter», sagte er dem privaten Radiosender RPR.1. «Entweder du wirst gelassen, so wie früher in Köln am Ebertplatz die italienischen Opas, die dann Boccia spielen, oder du meckerst die ganze Zeit rum.» Er glaube, es gebe nur diese beiden Wege. Er gebe sich Mühe, zu den Boccia spielenden Italienern zu gehören.

Newcomer haben es Gentleman zufolge heute in der Musikszene schwer. Es sei unabhängig von Touren unfassbar schwierig geworden, «überhaupt seine Musik unter das Volk zu bringen», sagte er. Seine eigene Karriere habe in einer anderen Medienwelt begonnen. «Heute ist halt alles sehr diffus.» Das Interview wurde für Music Made in Germany auf RPR1. und Radio Regenbogen geführt.