Grafschaft (dpa/lrs) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Grafschaft im Landkreis Ahrweiler bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise. Die unbekannten Täter seien in der Nacht in der Nähe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen am Werk gewesen, hieß es. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt, so das Polizeipräsidium. Es werde nach Zeugen gesucht, die womöglich die Tat beobachtet haben oder denen Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind. Auch wer Gegenstände gefunden hat, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten, möge sich bei den Ermittlern melden.

