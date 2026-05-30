Verkehr
Geisterfahrer auf A64 – Polizei stoppt Betrunkenen
Polizei im Einsatz
Der Polizei wurde ein Falschfahrer in der Nähe der Biewertalbrücke bei Trier gemeldet. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Mindestens ein anderes Fahrzeug sei durch die Irrfahrt gefährdet worden, berichtet die Polizei. Ein Strafverfahren läuft.

Trier (dpa/lrs) – Ein Geisterfahrer auf der Autobahn 64 hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Wagen sei am frühen Samstagmorgen auf der Fahrbahn Richtung Hermeskeil verkehrswidrig Richtung Luxemburg unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei in Schweich mit. Ein anderer Verkehrsteilnehmer sei dadurch konkret gefährdet worden.

Abseits der Autobahn konnte die Polizei den Wagen später ausmachen, der Fahrer sei betrunken gewesen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-150614/1

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