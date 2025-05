In der Nacht ist ein Autofahrer in falscher Richtung auf der Autobahn unterwegs. Bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw mit drei Frauen kommt eine ums Leben. Verletzt werden drei Menschen.

Landscheid (dpa/lrs) – Bei einem von einem Geisterfahrer verursachten Unfall auf der Autobahn 60 in der Eifel sind eine Frau getötet sowie drei Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen stießen bei Landscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich der Wagen des 23 Jahre alten Falschfahrers sowie ein mit drei jungen Frauen besetztes, entgegenkommendes Auto frontal zusammen, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte.

Eine 23-Jährige, die am Steuer saß, starb. Ihre zwei 24 Jahre alten Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Der Falschfahrer zog sich demnach leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten kamen den Angaben zufolge in umliegende Krankenhäuser. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären.

Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten den Notruf

Warum der junge Mann mit seinem Wagen in falscher Richtung auf der Autobahn unterwegs war, war zunächst noch völlig unklar. Der Polizei zufolge nutzte der Falschfahrer die Fahrbahn Richtung Westen und Belgien, fuhr aber in Richtung Wittlich.

Gegen kurz vor drei Uhr in der Nacht hätten mehrere Verkehrsteilnehmer den Falschfahrer über den Notruf gemeldet, erklärte die Polizei. Unter anderem sei eine Meldung dazu im Verkehrswarnfunk eingestellt worden. Kurz darauf sei es zu dem Frontalcrash gekommen. Die A60 war mehrere Stunden lang gesperrt.