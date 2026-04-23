1&1, Haribo, Bomag, Wirtgen 1000 Euro steuerfrei? Arbeitgeber in RLP warten ab Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 23.04.2026, 06:00 Uhr

i Über hohe Energiepreise infolge des Iran-Kriegs stöhnen auch Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz. Zur Abfederung hat die schwarz-rote Koalition vorübergehende Steuersenkungen für Autofahrer beschlossen. Zudem sollen Beschäftigte eine steuerfreie 1000-Euro-Prämie von ihren Arbeitgebern bekommen können. Wo kommt das an? Jan Woitas. Jan Woitas/dpa

Angesichts horrender Energiepreise wird es bei vielen Arbeitnehmern zunehmend eng. Entlastung wird gebraucht. Ob aber die geplante steuerfreie 1000-Euro-Prämie die Lösung sein kann, wird immer fraglicher, wie eine Umfrage unter Firmen in RLP zeigt.

Kommt die für Arbeitnehmer steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1000 Euro? Und wenn ja, für wie lange? Die Bundesregierung plant, Arbeitgebern die Möglichkeit einzuräumen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine solche Prämie auszuzahlen, um insbesondere die Kostenexplosionen im Energiesektor auszugleichen.







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