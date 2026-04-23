Angesichts horrender Energiepreise wird es bei vielen Arbeitnehmern zunehmend eng. Entlastung wird gebraucht. Ob aber die geplante steuerfreie 1000-Euro-Prämie die Lösung sein kann, wird immer fraglicher, wie eine Umfrage unter Firmen in RLP zeigt.
Lesezeit 2 Minuten
Kommt die für Arbeitnehmer steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1000 Euro? Und wenn ja, für wie lange? Die Bundesregierung plant, Arbeitgebern die Möglichkeit einzuräumen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine solche Prämie auszuzahlen, um insbesondere die Kostenexplosionen im Energiesektor auszugleichen.