In einem Wald bei Trier läuft ein größerer Feuerwehreinsatz. Zunächst war unklar, ob noch ein Mensch in dem brennenden Gebäude ist. Einsatzkräfte bargen nun einen 81 Jahre alten Toten.

Trier (dpa/lrs) - In einem Wald bei Trier-Feyen brennt ein Gebäude eines Schützenvereins. Wie die Polizei in Trier mitteilte, haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen 81-jährigen Mann tot geborgen. Zunächst war einem Sprecher zufolge unklar gewesen, ob sich noch Menschen im brennenden Gebäude befänden. Das Feuer im Mattheiser Wald habe einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Löscharbeiten dauern laut Polizei an.