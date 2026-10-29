Im Tarifkonflikt bei der Saarbahn geht der Streik weiter. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer nimmt die Arbeitsniederlegungen am Donnerstagmorgen wieder auf. Pendler sollten Geduld mitbringen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Tarifstreit bei der Saarbahn GmbH setzt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik fort. Die Arbeitsniederlegungen wurden am Donnerstag um 5.30 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Gewerkschaft mit. Pendler sollten sich am Donnerstag auf Einschränkungen im Saarbahn-Verkehr einstellen.

Die GDL bedauerte nach eigenen Angaben die Auswirkungen auf die Fahrgäste. Die GDL fordert die Saarbahn nach eigenen Angaben wiederholt dazu auf, «die Kosten für das aus den Taschen der Bürgerinnen und Bürger des Saarlandes finanzierte Ersatzkonzept offenzulegen». Laut GDL fehle es an nötiger Transparenz vonseiten der Geschäftsführung.