Die GDL erhöht im Saarland den Druck auf den Betreiber der Saarbahn: Bis Weihnachten sind die Arbeitnehmer zum Streik aufgerufen. Kontinuierlich soll allerdings nicht gestreikt werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im Tarifstreit bei der Saarbahn Arbeitsniederlegungen bis Heiligabend angekündigt. Die Arbeitnehmer seien ab Mitternacht zu der Streikmaßnahme aufgerufen, teilte die Gewerkschaft mit. Man werde den Streik allerdings zu gewissen Zeiten punktuell unterbrechen und später wiederaufnehmen, hieß es.

Die Gewerkschaft kritisierte in der Mitteilung die zeitweise Stilllegung des Saarbahn-Betriebes durch den Betreiber. Man sehe sich zu der neuerlichen Streikaufforderung gezwungen und fordere eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

«Streikunabhängiges Ersatzkonzept» ab Montagmorgen

In Reaktion auf die Ankündigung der GDL hatte die Saarbahn bereits am Wochenende den Betrieb der Linie S1 bis Montagmorgen um 3.00 Uhr eingestellt. «Ab Montagmorgen wird die S1 wieder nach dem streikunabhängigen Ersatzkonzept verkehren», teilte die Saarbahn GmbH auf ihrer Internetseite mit. Der Schienenersatzverkehr mit extra eingesetzten Bussen soll Pendlern weiterhin zur Verfügung stehen.

In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft für die TramTrain-Fahrer einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und Kommunaler Arbeitgeberverband Saar (KAV) lehnen das ab und wollen die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen.