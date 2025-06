Gasflaschen explodieren bei Brand in Firmenhalle

Kottenheim/Koblenz (dpa/lrs) – Beim Brand einer Firmenhalle in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz sind mehrere Gasflaschen explodiert. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Vordereifel brach das Feuer gegen 5.30 Uhr in der Lagerhalle für Industriebedarf aus. Sie sei komplett abgebrannt, berichtete ein Polizeisprecher in Koblenz.

Verletzte habe es nach bisherigen Erkenntnissen keine gegeben. Was das Feuer auslöste, war zunächst noch unbekannt. Über der Halle mit angrenzendem Bürogebäude stand den Angaben zufolge eine hohe Rauchsäule. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.