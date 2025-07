Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine brennende Gasflasche hat auf einem Schulfest in Kaiserslautern für einen Schreckmoment gesorgt. Rund 500 Menschen brachten sich am Donnerstagnachmittag vorsichtshalber von dem Schulhof des Gymnasiums in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war an einem Grill der Schlauch zur Gasflasche durchgeschmort, daraufhin entstand ein Feuer.

Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand demnach rasch löschen, nach rund einer Viertelstunde konnte das Fest weitergehen. Niemand wurde verletzt.