Der Eigentümer will die Flammen selbst löschen und zieht sich leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr bekommt die Lage schnell unter Kontrolle.

Mainz (dpa/lrs) – Beim Brand einer Sauna in Mainz ist ein Mensch nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt worden. Der Eigentümer habe eigene Löschversuche mit dem Gartenschlauch unternommen und sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zugezogen. Die alarmierte Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Sauna befand sich in einem Nebengebäude.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen den Angaben zufolge meterhohe Flammen aus dem Saunabereich. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet.