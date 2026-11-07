Brände
Gartenschlauch gegen Flammen: Sauna brennt in Mainz
Gasleck in Stapelburg
Die Feuer hat den Brand schnell in den Griff bekommen. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Der Eigentümer will die Flammen selbst löschen und zieht sich leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr bekommt die Lage schnell unter Kontrolle.

Mainz (dpa/lrs) – Beim Brand einer Sauna in Mainz ist ein Mensch nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt worden. Der Eigentümer habe eigene Löschversuche mit dem Gartenschlauch unternommen und sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zugezogen. Die alarmierte Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Sauna befand sich in einem Nebengebäude.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen den Angaben zufolge meterhohe Flammen aus dem Saunabereich. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet.

© dpa-infocom, dpa:261107-930-960774/1

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