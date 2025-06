An einer Fußgängerampel möchte eine Frau in Heusweiler eine Straße überqueren. Doch ein nahender Autofahrer erfasst die 78-Jährige.

Heusweiler (dpa/lrs) – Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Heusweiler schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 78-Jährige am Morgen an einer Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren. Dabei sei sie von einem Auto erfasst worden.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 68 Jahre alte Fahrer des Pkw blieb laut Polizei unverletzt. Hinweise auf eine eingeschränkte Verkehrstauglichkeit hätten sich bei keinem der Beteiligten ergeben, hieß es. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen.