Sankt Ingbert (dpa/lrs) – Ein 66-jähriger Fußgänger ist in Sankt Ingbert (Saarpfalz-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Nachmittag im Grubenweg unterwegs gewesen und habe die Straße an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle überquert, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er demnach von einem Auto erfasst, das in die Straße einbog. Der 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

