Die Premiere vor einem Jahr zeigte noch ein paar Schwächen. Die Kritik daran floss in die Neuauflage der Licht-Show zum Abschluss des Mainzer Johannisfestes ein.

Mainz (dpa/lrs) – Die traditionelle Mainzer Johannisnacht ist zum zweiten Mal mit einer Drohnen-Licht-Show über dem Rhein zu Ende gegangen. «Wir bieten in diesem Jahr als Motivbilder Highlights aus der Sportstadt Mainz mit passender musikalischer Untermalung für das sportlich-meenzerische „Wir-Gefühl“», hatte Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) angekündigt.

Dabei ging es auch um die Fußball-WM und die Nationalelf mit dem Mainzer Nadiem Amiri, der beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste seine WM-Premiere erlebte.

Mainz wolle mit der Drohnen-Show anstelle eines Feuerwerks zeigen, dass es umweltfreundlich, tierfreundlich – und sportlich könne, hatte Haase im Vorfeld gesagt. Die Kosten für das Spektakel zum Abschluss des am Freitag begonnenen Volksfests bezifferte die Stadt auf rund 40.000 Euro.

Die Kritik nach der Premiere sei in die Neuauflage eingeflossen: Die Flugzeit der Drohnen sei auf 14 Minuten ausgeweitet und ihre Zahl auf 400 verdoppelt worden. Die Flugrichtung sei so gedreht worden, dass die Drohnen vor dunklem Himmel besser zu sehen seien. Die Beschallung sei auch verbessert worden und nun flächendeckend vom Kaisertor bis einschließlich der Theodor-Heuss-Brücke installiert gewesen.