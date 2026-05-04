2005 kam Tatjana Manabe aus Miehlen bei Nastätten erstmals nach Neuseeland. Dort, am anderen Ende der Welt, fand sie die Liebe. Heute lebt sie mit Mann und zwei Söhnen in der Hauptstadt Wellington. Die Geschichte einer Auswanderung.
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Das Dorf Miehlen bei Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) und Wellington, die Hauptstadt Neuseelands, haben mehr gemeinsam, als man denken mag. Hier wie dort gibt es kleine Kinder, hier wie dort kann man Gemüse anbauen, und hier wie dort kann Frau oder Mann sich unverhofft verlieben.