Auswanderin Tatjana Manabe Für Miehlenerin schließt sich in Wellington der Kreis Patrick Kiefer 04.05.2026, 06:00 Uhr

i Tatjana Manabe mit ihren Söhnen an einem ihrer Lieblingsplätze: „Als Kind habe ich im Garten meiner Oma in Miehlen wahnsinnig viel Zeit verbracht. Heute baue ich in Newlands, einem Vorort von Wellington, unser Gemüse an." Tatjana Manabe/privat

2005 kam Tatjana Manabe aus Miehlen bei Nastätten erstmals nach Neuseeland. Dort, am anderen Ende der Welt, fand sie die Liebe. Heute lebt sie mit Mann und zwei Söhnen in der Hauptstadt Wellington. Die Geschichte einer Auswanderung.

Das Dorf Miehlen bei Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) und Wellington, die Hauptstadt Neuseelands, haben mehr gemeinsam, als man denken mag. Hier wie dort gibt es kleine Kinder, hier wie dort kann man Gemüse anbauen, und hier wie dort kann Frau oder Mann sich unverhofft verlieben.







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