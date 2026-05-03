Starker Zusammenhalt und Zusammenkommen der Generationen: Was ein wenig nach kitschigem Heimatfilm klingen mag, könnte angesichts des demografischen Wandels für kleine Orte goldwert sein. Wie zwei Westerwalddörfer dem Trend trotzen wollen.
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Wie wird sich die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren entwickeln? Das Statistische Landesamt in Bad Ems geht zumindest im Zeitraum bis 2040 von einem leichten Zuwachs aus. Die Krux: Es bahnt sich eine größer werdende Kluft zwischen städtischen und ländlichen Regionen an.