Beispiele aus dem Westerwald Anpacken und gestalten: Wie kleine Dörfer vital bleiben Johannes Kirsch 03.05.2026, 18:00 Uhr

i Thomas Schnabel ist Ortsbürgermeister der Westerwaldgemeinde Mehren. Bereits seit seinem 19. Lebensjahr engagiert er sich im Gemeinderat des Ortes, der heute rund 470 Einwohner hat. Johannes Kirsch

Starker Zusammenhalt und Zusammenkommen der Generationen: Was ein wenig nach kitschigem Heimatfilm klingen mag, könnte angesichts des demografischen Wandels für kleine Orte goldwert sein. Wie zwei Westerwalddörfer dem Trend trotzen wollen.

Wie wird sich die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren entwickeln? Das Statistische Landesamt in Bad Ems geht zumindest im Zeitraum bis 2040 von einem leichten Zuwachs aus. Die Krux: Es bahnt sich eine größer werdende Kluft zwischen städtischen und ländlichen Regionen an.







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