In einem Speisesaal im Keller eines Gebäudes bricht aus ungeklärten Gründen ein Feuer aus. Mehrere Menschen werden verletzt.

Rengsdorf (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Gemeindehaus einer Mennonitengemeinde in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Abend im Speisesaal im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Der betroffene Bereich wurde durch die Flammen demnach nahezu vollständig zerstört. Fünf Menschen erlitten durch den Brand eine Rauchgasvergiftung.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar, ebenso wie die Höhe des Sachschadens. Während der Löscharbeiten war die Westerwaldstraße zeitweise voll gesperrt.

Mennoniten sind Mitglieder einer evangelischen Freikirche, die im 16. Jahrhundert als Teil der Täuferbewegung entstand.