Feuer
Fünf Verletzte nach Brand in Mennonitengemeinde
Brand bei der Mennonitengemeinde in Rengsdorf
Die Ermittlungen dauern an.
Sascha Ditscher. DPA

In einem Speisesaal im Keller eines Gebäudes bricht aus ungeklärten Gründen ein Feuer aus. Mehrere Menschen werden verletzt.

Lesezeit 1 Minute

Rengsdorf (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Gemeindehaus einer Mennonitengemeinde in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Abend im Speisesaal im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Der betroffene Bereich wurde durch die Flammen demnach nahezu vollständig zerstört. Fünf Menschen erlitten durch den Brand eine Rauchgasvergiftung.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar, ebenso wie die Höhe des Sachschadens. Während der Löscharbeiten war die Westerwaldstraße zeitweise voll gesperrt.

Mennoniten sind Mitglieder einer evangelischen Freikirche, die im 16. Jahrhundert als Teil der Täuferbewegung entstand.

© dpa-infocom, dpa:260324-930-861897/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten