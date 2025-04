Saarbrücken (dpa) – Mit einem Messer soll ein Mann bei einem Streit in Saarbrücken mehrere Menschen verletzt haben. Einer der fünf an dem Streit Beteiligten erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Messer habe beim Transport ins Krankenhaus noch in der Wunde gesteckt. Ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Neben dem Schwerverletzten wurden drei weitere Menschen leicht mit dem Messer verletzt. Ein fünfter Beteiligter wurde von einem Faustschlag getroffen.

Zum Hergang der Tat gegensätzliche Schilderungen

Der Schwerverletzte sei über den Berg und schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte der Sprecher. Es handele sich bei den Leichtverletzten um zwei Frauen und zwei Männer, einer davon ein Jugendlicher. Die anderen Beteiligten seien zwischen 30 und 43 Jahre alt.

Weitere Details waren laut Polizei zunächst nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, so der Sprecher. Zu den Hintergründen und dem Hergang der Tat gebe es derzeit gegenläufige Schilderungen.