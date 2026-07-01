Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Nach dem Unfall werden zwei Fahrstreifen gesperrt - und im Berufsverkehr bildet sich ein längerer Stau.

Windhagen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall an der Autobahn 3 nahe Windhagen (Landkreis Neuwied) sind alle fünf Insassen eines Autos verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung zum Stillstand gekommen.

Die Insassen, darunter auch ein Kind, hätten das Auto bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen können. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Eine erwachsene Person sei bei dem Unfall mittelschwer und die anderen Betroffenen seien leicht verletzt worden. Der rechte und mittlere Fahrstreifen der A3 musste während des etwa eineinhalbstündigen Einsatzes gesperrt werden, dadurch sei es im Berufsverkehr zu einem längeren Rückstau gekommen.