Sulzheim (dpa/lrs) – Bei einer Auseinandersetzung in Sulzheim (Kreis Alzey-Worms) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Worms mitteilte, wurden drei von ihnen in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlungen zufolge war bei dem Streit am späten Samstagabend auch ein Messer eingesetzt worden. Die Polizei war nach eigenen Angaben per Notruf alarmiert worden und mit starken Einsatzkräften vor Ort. Zum Hintergrund des Konflikts hieß es, es dürfte sich «um bereits länger anhaltende Streitigkeiten handeln, welche nun eskaliert sind». Die weiteren Ermittlungen laufen demnach.

