Eine Autofahrerin missachtet eine rote Ampel – fünf Menschen werden verletzt. Die Polizei berichtet von zwei Schwerverletzten und einem Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 39-jährige Autofahrerin habe am Donnerstagmorgen eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei mit. Im Kreuzungsbereich sei sie dann mit dem Auto eines 35-Jährigen zusammengestoßen.

«Durch den Aufprall wurde das Auto des 35-Jährigen gegen einen an der Ampel stehenden Transporter geschoben», hieß es von der Polizei. Das Auto der 39-Jährigen sei gegen eine Ampel geschleudert worden. Die Frau wurde schwer verletzt. Der 35-Jährige sowie zwei Insassen seines Autos erlitten leichte Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer des Mannes sei schwer verletzt worden.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, es habe keine Lebensgefahr bestanden. Während der Unfallaufnahme sei auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf mehr als 50.000 Euro, so die Schätzungen der Polizei.