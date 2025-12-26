Mit Courage durch ein langes Leben

Vom Mut, nicht stehen zu bleiben und für andere Menschen da zu sein: Vor 99 Jahren wurde Erika Muth in der Koblenzer Altstadt geboren, im Rückblick werden ihre Fluchterfahrungen zur Motivation zum gesellschaftlichen Engagement.
Auf dem Couchtisch vor ihr liegen Fotos aus fast zehn Jahrzehnten. An den Wänden hängen Erinnerungen an ein langes Leben. Tante Erika, wie die ältere Dame von ihrem generationenübergreifenden Bekanntenkreis liebevoll genannt wird, greift als Erstes zu einem Schwarz-Weiß-Foto.