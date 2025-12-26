Mit Mut alt werden Mit Courage durch ein langes Leben Claus Ambrosius 26.12.2025, 06:00 Uhr

i 1926 wurde sie als Erika Muth in der Koblenzer Altstadt geboren - heute lebt die 99-Jährige keine zwei Kilometer von ihrem Geburtshaus entfernt ein zufriedenes Leben in der Südlichen Vorstadt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vom Mut, nicht stehen zu bleiben und für andere Menschen da zu sein: Vor 99 Jahren wurde Erika Muth in der Koblenzer Altstadt geboren, im Rückblick werden ihre Fluchterfahrungen zur Motivation zum gesellschaftlichen Engagement.

Auf dem Couchtisch vor ihr liegen Fotos aus fast zehn Jahrzehnten. An den Wänden hängen Erinnerungen an ein langes Leben. Tante Erika, wie die ältere Dame von ihrem generationenübergreifenden Bekanntenkreis liebevoll genannt wird, greift als Erstes zu einem Schwarz-Weiß-Foto.







