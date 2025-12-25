Baumholder: Geisterdörfer werden zum Gefechtsfeld

1937 gehen bei Hunderten Familien rund um Baumholder Räumungsbefehle ein. 14 Dörfer müssen für den Truppenübungsplatz weichen. Fast 4000 Menschen verlieren ihre Heimat. Gefragt werden sie nicht. Im Dritten Reich ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Wie ein Mahnmal ragt die verfallene Dorfschule von Grünbach auf dem Schwarz-Weiß-Foto aus Bäumen, Büschen und Gestrüpp hervor. Bis 1937 sind hier Hunderte Jungs und Mädchen unterrichtet worden. Dreimal am Tag wird die kleine Glocke im Turm geläutet. Damals leben in dem kleinen Ort bei Idar-Oberstein noch fast 400 Menschen.