Baumholder: Geisterdörfer werden zum Gefechtsfeld

i Fast 400 Menschen Grünbach leben bis 1937 in Grünbach. Die Geschichte des Dorfes reicht wohl bis ins Jahr 1000 zurück. Doch dann beschließen die Nazis, bei Baumholder einen Truppenübungsplatz zu bauen. Grünbach muss weichen. Die Einwohner verlieren für immer ihre Heimat. Fritz Kunz

1937 gehen bei Hunderten Familien rund um Baumholder Räumungsbefehle ein. 14 Dörfer müssen für den Truppenübungsplatz weichen. Fast 4000 Menschen verlieren ihre Heimat. Gefragt werden sie nicht. Im Dritten Reich ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Wie ein Mahnmal ragt die verfallene Dorfschule von Grünbach auf dem Schwarz-Weiß-Foto aus Bäumen, Büschen und Gestrüpp hervor. Bis 1937 sind hier Hunderte Jungs und Mädchen unterrichtet worden. Dreimal am Tag wird die kleine Glocke im Turm geläutet. Damals leben in dem kleinen Ort bei Idar-Oberstein noch fast 400 Menschen.







