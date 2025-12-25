Courage lautet das Oberthema unserer Artikel zum Weihnachtsfest – weil wir glauben, dass es eine Botschaft des Muts braucht in dieser Zeit. Eine solche ist auch in der Weihnachtsgeschichte zu finden, wie Bischöfe und Kirchenleitungen erinnern.
Lesezeit 4 Minuten
Der Engel sagt zu Zacharias, Maria und den Hirten: „Fürchte Dich nicht!“ Für Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir), ist dies der erste und wichtigste Satz im Advent. „Und das ist auch die erste und wichtigste Nachricht, die wir brauchen: Sei mutig!