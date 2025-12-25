Weihnachten macht uns Mut „Fürchte Dich nicht!“ Tim Kosmetschke 25.12.2025, 08:00 Uhr

i Weihnachten im Trierer Dom: Vom Fest der Liebe geht eine Botschaft des Muts aus. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Courage lautet das Oberthema unserer Artikel zum Weihnachtsfest – weil wir glauben, dass es eine Botschaft des Muts braucht in dieser Zeit. Eine solche ist auch in der Weihnachtsgeschichte zu finden, wie Bischöfe und Kirchenleitungen erinnern.

Der Engel sagt zu Zacharias, Maria und den Hirten: „Fürchte Dich nicht!“ Für Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir), ist dies der erste und wichtigste Satz im Advent. „Und das ist auch die erste und wichtigste Nachricht, die wir brauchen: Sei mutig!







