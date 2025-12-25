50. Weihnachtsbild „Flucht“: Beate Heinen berührt mit neuem Werk Anke Mersmann 25.12.2025, 06:00 Uhr

i "Flucht" heißt das aktuelle Weihnachtsbild von Beate Heinen. Beate Heinen, "Flucht", 2025, © Klosterverlag Maria Laach, Nr. 3116.

Die beliebte Künstlerin Beate Heinen widmet ihr 50. Weihnachtsbild einem bewegenden Thema. Warum „Flucht" mehr ist als nur ein Bild, sondern ein emotionales Bekenntnis – und ein Vorzeichen eines Abschieds aus dem aktiven Kunstschaffen.

„Mülltonnenmaria“ hieß das erste Weihnachtsbild, das Beate Heinen malte. 1976 entstand es. Seitdem hat die christliche Künstlerin Jahr für Jahr ein Werk geschaffen, in dem sie sich mit einem Aspekt, mit einem Gedanken zum Fest der Liebe befasst und ihn in Kontext mit aktuellen weltpolitischen Geschehnissen setzt.

